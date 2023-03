Formazioni ufficiali Juve-Sampdoria | le scelte dei tecnici

(Di domenica 12 marzo 2023) Alle 20.45 di oggisi sfidano nel campionato di Serie A. Ecco ledei due allenatori Ecco ledidi Serie A.NTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Barrenechea, Fagioli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. All. Allegri.(3-5-1-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Paoletti, Augello; Leris; Gabbiadini. All. Stankovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Juventus-#Sampdoria: chi alle spalle di Vlahovic? - OfficialSSLazio : ?? La #LazioWomen cala il poker al Genoa e mantiene la vetta ?? - juve_magazine : SERIE A - Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Juventus-Sampdoria, le formazioni ufficiali -

ProbabiliJuventus - SampdoriaJUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. All. AllegriSAMPDORIA (3 - 4 - ...Su Calciomagazine sarà disponibile la diretta del match per restare informati su punteggio e fatti salienti mentre dalle 16.30 disponibili le. Guida la classifica del girone C ...TARANTO (3 - 5 - 2) : Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Formiconi, Mastromonaco, Mazza, Romano, Ferrara; Bifulco, Tommasini. A disposizione : Loliva, Caputo, Diaby, ...

La Juventus vuole ricominciare la sua corsa in campionato, e dopo la sconfitta subita la scorsa domenica allo Stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi, gli uomini di Allegri vorranno tornare ...Juventus – Sampdoria: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/23 in programma alle 20.45 All’Allianz Stadium va in scena la sfida della ventiseiesima ...