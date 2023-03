Formazioni ufficiali Athletic Bilbao-Barcellona | Liga 2022 2023

(Di domenica 12 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la venticinquesima giornata di. I catalani sono chiamati a reagire dopo la sorprendente sconfitta contro l’Almeria e devono rispondere al Real Madrid, che si è provvisoriamente portato a -6. Compito non facile per i ragazzi di Xavi, impegnati al San Mamés contro i baschi dell’. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 11 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ?? La #LazioWomen cala il poker al Genoa e mantiene la vetta ?? - paolofranci17 : @Danielegarbo3 @gallobelotti @DAZN_IT Ma tu ti rendi conto daniele? Ma perché mai leggete un giornale o, meglio, le… - sassuolonews : Roma Sassuolo LIVE: formazioni ufficiali, diretta, cronaca e risultato - firenzeviola_it : ROM-SAS, Ecco le formazioni ufficiali del match - DiMarzio : #SerieA | #Dybala in panchina contro il Sassuolo: il motivo -

Roma - Sassuolo, le: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all'Olimpico. Le ultime dritte. Tutto pronto allo Stadio Olimpico per il fischio d'inizio di Roma - Sassuolo. ...La Roma scende in campo senza Dybala, che si accomoda in panchina. Sassuolo col tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté. Roma - Sassuolo, leROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, ...Sono state ufficializzate ledi Roma - Sassuolo che si affrontano alle 18 al Maipei Stadium. Senza lo squalificato Mourinho in panchina c'è il suo vice Foti. Cambia il modulo e si passa al 3 - 5 - 2. Tra i pali Rui ...

Quinta partita in una settimana allo stadio Olimpico, dove a breve inizierà la sfida tra Roma e Sassuolo, valida per la 26°giornata di Serie A.Assente per squalifica come Cristante, Mourinho perde anche Pellegrini e Belotti. Nel 3-5-2 in mezzo giocano Bove, Matic e Wijnaldum, davanti El Shaarawy in coppia con Abraham (panchina inziale per Dy ...