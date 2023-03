Flavio Insinna, chi è la fidanzata Adriana Riccio: “È stato un colpo di fulmine” (Di domenica 12 marzo 2023) Flavio Insinna e Adriana Riccio si sono conosciuti nel 2016, durante il programma di Rai1 Affari Tuoi dove lei era concorrente come rappresentante del Veneto. Un colpo di fulmine che travolse entrambi e che presto si trasformò in una bellissima storia d’amore Flavio Insinna, chi è la fidanzata Adriana Riccio “E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire” ha raccontato di recente: “Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce”. Grazie a lei Flavio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 marzo 2023)si sono conosciuti nel 2016, durante il programma di Rai1 Affari Tuoi dove lei era concorrente come rappresentante del Veneto. Undiche travolse entrambi e che presto si trasformò in una bellissima storia d’amore, chi è la“E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire” ha raccontato di recente: “Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce”. Grazie a lei...

