Fisico, dieta, rovescio e letture: Bonadio verso i top 100 (Di domenica 12 marzo 2023) Nel giro di una settimana, Riccardo Bonadio ha raggiunto i due traguardi più importanti della sua carriera. Lo scorso 20 febbraio il best ranking, numero 171 Atp. Sette giorni più tardi, il primo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 marzo 2023) Nel giro di una settimana, Riccardoha raggiunto i due traguardi più importanti della sua carriera. Lo scorso 20 febbraio il best ranking, numero 171 Atp. Sette giorni più tardi, il primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lc71488535 : RT @Rotelli_MD: Non vorrei distruggervi un mito... Ma non esistono rimedi miracolosi. Non si diventa snelle e toniche spalmandosi chilate… - alesca111 : RT @Rotelli_MD: Non vorrei distruggervi un mito... Ma non esistono rimedi miracolosi. Non si diventa snelle e toniche spalmandosi chilate… - GerardoDAmico : RT @Rotelli_MD: Non vorrei distruggervi un mito... Ma non esistono rimedi miracolosi. Non si diventa snelle e toniche spalmandosi chilate… - Pietro_Otto : RT @Bluefidel47: È il rapporto Trigliceridi e HDL che deve stare sotto i 2. Poi nella norma emoglobina glicata, omocisteina ed insulina bas… - NukeSavesLives : RT @Rotelli_MD: Non vorrei distruggervi un mito... Ma non esistono rimedi miracolosi. Non si diventa snelle e toniche spalmandosi chilate… -