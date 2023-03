Firenze: a Renato Zero le chiavi della città. Consegnate da Nardella. Lui: “Io artigiano della musica” (Di domenica 12 marzo 2023) Ha ricevuto le chiavi di Firenze, Renato Zero. Gliele ha Consegnate il sindaco, Dario Nardella. La cerimonia si è tenuta al palasport "Mandela Forum" alla presenza, tra gli altri, dell'assessore a Educazione e Welfare Sara Funaro, di una rappresentanza di consiglieri comunali e del consigliere regionale toscano, Giovanni Galli. Renato Zero è a Firenze per il suo tour "Zero a Zero - Una sfida in musica" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 12 marzo 2023) Ha ricevuto ledi. Gliele hail sindaco, Dario Nar. La cerimonia si è tenuta al palasport "Mandela Forum" alla presenza, tra gli altri, dell'assessore a Educazione e Welfare Sara Funaro, di una rappresentanza di consiglieri comunali e del consigliere regionale toscano, Giovanni Galli.è aper il suo tour "- Una sfida in" L'articolo proviene daPost.

