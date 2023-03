Fire - Nessuna via d'uscita, la recensione: dalla Russia un blockbuster derivativo (Di domenica 12 marzo 2023) La recensione di Fire - Nessuna via d'uscita, film russo dove un gruppo di coraggiosi pompieri è in missione in una foresta devastata dalle fiamme. Un team di vigili del fuoco e soccorritori dell'agenzia russa per la protezione delle foreste si trova in missione nel tentativo di spegnere un gigantesco incendio, che sta devastando la foresta di Krasnoyarsk, in Siberia. Il fuoco ha ormai preso il sopravvento distruggendo centinaia e centinaia di ettari di vegetazione e anche le abitazioni e i piccoli villaggi sono in grave pericolo, soprattutto se si trovano nei pressi di zone boscose. Come vi raccontiamo nella recensione di Fire - Nessuna via d'uscita, la squadra capitanata dall'esperto Andrey Pavlovich Sokolov si sta recando sul posto nella speranza di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 marzo 2023) Ladivia d', film russo dove un gruppo di coraggiosi pompieri è in missione in una foresta devastata dalle fiamme. Un team di vigili del fuoco e soccorritori dell'agenzia russa per la protezione delle foreste si trova in missione nel tentativo di spegnere un gigantesco incendio, che sta devastando la foresta di Krasnoyarsk, in Siberia. Il fuoco ha ormai preso il sopravvento distruggendo centinaia e centinaia di ettari di vegetazione e anche le abitazioni e i piccoli villaggi sono in grave pericolo, soprattutto se si trovano nei pressi di zone boscose. Come vi raccontiamo nelladivia d', la squadra capitanata dall'esperto Andrey Pavlovich Sokolov si sta recando sul posto nella speranza di ...

