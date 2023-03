Fiorentina vince a Cremona 0-2 con gol di Mandragora e Cabral E risale in classifica Ora complicata trasferta in Turchia Pagelle

(Di domenica 12 marzo 2023) Brava! Terza vittoria consecutiva in campionato, la seconda in. La sbloccae consolida il punteggionella ripresa, con il suo sesto gol nel torneo. Vittoria, fatemi aggiungere, senza troppi patemi perchè lo spessore della Cremonese è rispecchiato concretamente dalla sua posizione di fanalino di coda L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : La Fiorentina vince a Cremona, Mandragora e Cabral a segnoCREMONA (ITALPRESS) - La Fiorentina espugna lo stadio Zin… - salernonotizie : Verona – Monza 1 a 1. Cremonese ko in casa, vince la Fiorentina - IlModeratoreWeb : La Fiorentina vince a Cremona, Mandragora e Cabral a segno - - nestquotidiano : La Fiorentina vince a Cremona, Mandragora e Cabral a segno - infoitsport : Serie A, la Fiorentina vince 2-0 con la Cremonese -

Il vantaggio dellariscrive il copione della gara perché tocca alla squadra di Ballardini esporsi e per quella di Italiano risulta abbastanza semplice tenere l'ordine in campo e aspettare ...Il vantaggio dellaarriva al 28esimo, quando Madragora riceve una sponda da Ikone e con un tiro preciso pesca l'angolino per l'1 - 0 ospite. I grigiorossi provano a reagire ma si affidano ...SERIE A -lacontro la Cremonese che sprofonda. Pareggio a Verona tra Hellas e Monza. I risultati. Cremonese -0 - 2 Hellas Verona - Monza 1 - 1 Comments comments

Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina vince ancora e accorcia sulla Juventus TUTTO mercato WEB

Tra la giornata di venerdì e sabato si son giocati 4 incontri: il primo, quello che ha aperto le danze, è stato il match tra Spezia e Inter, vinto dai liguri ... e poi alle 15.00 Cremonese-Fiorentina ...La Fiorentina vince a Cremona con un gol per tempo, avvicinando i grigiorossi alla serie B. Le pagelle. Sirigu 7: un primo tempo senza grossi patemi, sullo 0-2 compie una prodezza con i piedi su ...