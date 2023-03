Fiorentina, Pradé: 'Vinto una battaglia, non è mai facile. Basti vedere l'Inter...' (Di domenica 12 marzo 2023) Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato dopo il successo della sua Fiorentina sulla Cremonese per 2-0. “Oggi era una pa... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato dopo il successo della suasulla Cremonese per 2-0. “Oggi era una pa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : Il DS della #Fiorentina ha parlato ai microfoni ufficiali del club ?? #CremoneseFiorentina #SerieA - sportface2016 : #CremoneseFiorentina Pradè: 'Vincere aiuta a vincere, ora testa al passaggio del turno in Conference' - Fiorentinanews : #Pradè: '#Sirigu ha dato sicurezza, #Mandragora conquisterà i tifosi. Giovedì sarà una battaglia e vogliamo farci t… - MarcoLumini : @fiorentina_it Io invece mi sento preso in giro da prade che ti ha riportato a Firenze! - Serie_A_ES : Entrevistas: Presidente Commisso, Barak, DS Pradè, Castrovilli, Italiano – Zona Mixta Fiorentina vs Sivaspor -

Fiorentina, Pradé: 'Vinto una battaglia, non è mai facile. Basti vedere l'Inter...' Commenta per primo Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato dopo il successo della sua Fiorentina sulla Cremonese per 2 - 0. 'Oggi era una partita difficile perché è stata una battaglia tutta sulle seconde palle, complimenti alla coppia di difensori centrali, Milenkovic e Martinez ... Cremonese - Fiorentina, Pradè: 'Vincere aiuta a vincere, ora testa al passaggio del turno in Conference' Queste le parole del direttore sportivo viola Daniele Pradè dopo il successo della Fiorentina sulla Cremonese per 2 - 0. 'Mandragora lo conosco bene e da tanti anni, sono convinto che conquisterà ... La Fiorentina e i tanti rinnovi di contratto: le ultime Nei prossimi mesi si delineerà la cosa, ma abbiamo un gran rapporto con la dirigenza della Fiorentina e lui è felice di stare a Firenze '. Insomma, nulla di imminente in programma, ma tanto ottimismo. Commenta per primo Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato dopo il successo della suasulla Cremonese per 2 - 0. 'Oggi era una partita difficile perché è stata una battaglia tutta sulle seconde palle, complimenti alla coppia di difensori centrali, Milenkovic e Martinez ...Queste le parole del direttore sportivo viola Daniele Pradè dopo il successo dellasulla Cremonese per 2 - 0. 'Mandragora lo conosco bene e da tanti anni, sono convinto che conquisterà ...Nei prossimi mesi si delineerà la cosa, ma abbiamo un gran rapporto con la dirigenza dellae lui è felice di stare a Firenze '. Insomma, nulla di imminente in programma, ma tanto ottimismo. Fiorentina, la lista dei desideri: oltre a Sabiri e Bajrami piace anche Brekalo Corriere Fiorentino