Fiorella Mannoia | chi è | età | carriera | canzoni | chi è il marito | figli | tour | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 marzo 2023) Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1, subito dopo Domenica In di Mara Venier, è con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini, pronta ad accogliere in studio tanti ospiti e volti noti del mondo dello spettacolo. Che si racconteranno a cuore aperto, proprio come farà. La cantante ripercorrerà tutta la sua brillante, parlerà della vita privata e punterà i riflettori anche su Amref, l’African medical and research foundation. Dagli esordi al debutto diè nata a Roma il 4 aprile del 1954 ed è una nota cantante. Ha iniziato la suanel 1968 e si è sempre distinta per il suo timbro particolare: ha calcato il palco dell’Ariston 5 volte ed è ...