Ferrari - Dal motorsport alla strada: le hypercar targate di Maranello - FOTO GALLERY (Di domenica 12 marzo 2023) Dieci anni fa, al Salone di Ginevra del 2013, la Casa di Maranello presentava l'hypercar LaFerrari, un modello estremo con soluzioni sviluppate in parallelo dal reparto corse di Formula 1, come il sistema ibrido Hy-Kers, che ha dato il via all'elettrificazione dei modelli stradali del marchio. Parliamo di un'auto molto innovativa, come lo sono state le sue tre progenitrici a partire dalla mitica F40, ovvero l'ultima vettura presentata dal "Drake", Enzo Ferrari. Proprio da tale modello si fa risalire il concetto di prima hypercar tra le stradali della Casa, grazie alla sua aerodinamica evoluta, alle prestazioni straordinarie (per l'epoca) e a linee che incarnavano l'essenza dell'auto da sogno: quelle che, sotto forma di poster o ... Leggi su quattroruote (Di domenica 12 marzo 2023) Dieci anni fa, al Salone di Ginevra del 2013, la Casa dipresentava l'La, un modello estremo con soluzioni sviluppate in parallelo dal reparto corse di Formula 1, come il sistema ibrido Hy-Kers, che ha dato il via all'elettrificazione dei modellili del marchio. Parliamo di un'auto molto innovativa, come lo sono state le sue tre progenitrici a partire dmitica F40, ovvero l'ultima vettura presentata dal "Drake", Enzo. Proprio da tale modello si fa risalire il concetto di primatra leli della Casa, graziesua aerodinamica evoluta, alle prestazioni straordinarie (per l'epoca) e a linee che incarnavano l'essenza dell'auto da sogno: quelle che, sotto forma di poster o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RichiCorel : @Giulio_Nosotti Giusto ricordare la prima volta che ho visto giocare lo Stevie G di Modena aka Luca Magnino: campo… - ferrari_fzenato : RT @Jothequeen3: Non accetterò mai che l’iconicità di Micol Incorvaia non venga riconosciuta dal gf, mi disp ?? #incorvassi #salottiners #G… - alfreaudi : RT @EnricoFaraboll1: ???? LE FERRARI CINESI DI PRODI FINISCONO NELLE MANI DELLA MAGISTRATURA La Silk Faw, fabbrica di supercar elettriche s… - HeyAmicoDelSole : RT @vi_vi_vi2: Da notare la coincidenza tra il declino della Ferrari e la Juventus dal 2017-18 in poi. - alice18067777 : @PowerFlower93 @DANIELEALOFAN Purtroppo per noi Ferrari non fallirà come azienda per molto tempo a prescindere dal… -