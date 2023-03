Fedez, il nuovo post social è una dedica a Chiara Ferragni, Leone e Vittoria (Di domenica 12 marzo 2023) Fedez ha sempre amato essere presente sui social, strumento utilizzato per comunicare costantemente quello che accade nella sua quotidianità, sia a livello personale sia nella professione. Proprio per questo nell’ultimo periodo era impossibile non notare il suo silenzio, un modo di agire che aveva contribuito ad alimentare le voci di crisi con Chiara Ferragni. Successivamente è stato lui stesso a prendere la parola e a chiarire come stiano davvero le cose: è stato costretto a interrompere l’assunzione di uno psicofarmaco che gli era stato prescritto dopo il tumore, ma questo gli ha provocato quello che i medici definiscono “effetto rebound“, al punto tale da avergli causato difficoltà nell’articolare le frasi. Ma su una cosa voleva essere chiaro: non c’era alcun problema con l’influencer, che anzi si è rivelata ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 12 marzo 2023)ha sempre amato essere presente sui, strumento utilizzato per comunicare costantemente quello che accade nella sua quotidianità, sia a livello personale sia nella professione. Proprio per questo nell’ultimo periodo era impossibile non notare il suo silenzio, un modo di agire che aveva contribuito ad alimentare le voci di crisi con. Successivamente è stato lui stesso a prendere la parola e a chiarire come stiano davvero le cose: è stato costretto a interrompere l’assunzione di uno psicofarmaco che gli era stato prescritto dopo il tumore, ma questo gli ha provocato quello che i medici definiscono “effetto rebound“, al punto tale da avergli causato difficoltà nell’articolare le frasi. Ma su una cosa voleva essere chiaro: non c’era alcun problema con l’influencer, che anzi si è rivelata ...

