Favola della domenica – Le scie benefiche (Di domenica 12 marzo 2023) C'erano una volta due ragazzi, Lapo e Guido, che vivevano in un mondo parallelo. Guidavano aeroplani. "Sei d'accordo di fare domani un giro straordinario?" domandò Lapo a Guido. "Ci sto". Quel giorno si alzarono in volo e toccarono altezze mai raggiunte. Si presentò loro una via aerea percorsa da una scia di luce. "Ehi!" esclamò Guido. "Potremmo essere di fronte a una porta spazio-temporale". La attraversarono. Dall'altra parte c'erano colline ondulate, alte montagne, fiumi azzurri e oceani sconfinati. I due ragazzi decisero di esaminare la carta stellare. "Questa è la Terra!… Ho sempre desiderato di visitare questo mondo. Ho studiato che è uno dei pianeti più belli della Galassia". Si abbassarono notevolmente. Dopo poco, si lasciarono alle spalle le nuvole che coprivano la terraferma. "Non mi aspettavo di vedere questo disastro" commentò Lapo. Sotto le nuvole, non ...

