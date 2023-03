Fallita la Silicon Valley Bank | in allarme il mondo tech

Leggi su panorama

(Di domenica 12 marzo 2023) LaValle. Una notizia improvvisa e imprevista, scaturita dalle difficoltà dell'istituto di credito riferimento delle startup californiane, che fa suonare un altro campanello d'per il settore tecnologico e per la finanza a stelle e strisce. Perché anche se SVB era una banca regionale, meno rilevante rispetto ai colossi del settore, siamo davanti al crollo della sedicesima banca degli Stati Uniti per dimensione patrimoniale, con più di 209 miliardi di dollari in asset e 175,4 miliardi in depositi, che rappresenta il più grande fallimento dopo la crisi dei mutui subprime del 2008. Il caso fa parecchio rumore pensando che solo 18 mesi fa la stessa banca era stata valutata più 44 miliardi di dollari, mentre nel 2021 gestiva quasi la metà di tutti i fondi utilizzati per supportare le startup ...