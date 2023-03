Fallisce Silicon Valley Bank, a rischio stipendi startup (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos/Washington Post) - Il crac della Sillicon Valley Bank, la banca californiana di riferimento per le startup Usa, mette a rischio le stesse società. I dipendenti della startup Flow Health, scrive il 'Washington Post', non hanno ricevuto lo stipendio venerdì mattina. E i dipendenti di Flow Health, rileva il quotidiano Usa, "sono solo una piccola parte delle migliaia di persone che probabilmente saranno colpiti dallo straordinario fallimento della Silicon Valley Bank". Si tratta infatti del secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti. E le ripercussioni del crac di Svb, che è la sedicesima banca negli Stati Uniti, mettono a rischio alcune startup. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Roma, 11 mar. (Adnkronos/Washington Post) - Il crac della Sillicon, la banca californiana di riferimento per leUsa, mette ale stesse società. I dipendenti dellaFlow Health, scrive il 'Washington Post', non hanno ricevuto loo venerdì mattina. E i dipendenti di Flow Health, rileva il quotidiano Usa, "sono solo una piccola parte delle migliaia di persone che probabilmente saranno colpiti dallo straordinario fallimento della". Si tratta infatti del secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti. E le ripercussioni del crac di Svb, che è la sedicesima banca negli Stati Uniti, mettono aalcune. I ...

