"Faccetta nera" e "Bella ciao" insegnate ai bambini della scuola elementare di Cremona, i genitori contro la canzone fascista: "Ignobile" (Di domenica 12 marzo 2023) Le proteste per un progetto didattico per i bambini di quinta che avrebbe un "approccio apolitico e storico". Replica la dirigente: "Non è inserito nel piano ufficiale" Leggi su repubblica (Di domenica 12 marzo 2023) Le proteste per un progetto didattico per idi quinta che avrebbe un "approccio apolitico e storico". Replica la dirigente: "Non è inserito nel piano ufficiale"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : 'Faccetta nera' e 'Bella ciao' insegnate ai bambini della scuola elementare di Cremona, i genitori contro la canzon… - fattoquotidiano : Insegnare “Faccetta nera” per capire la Resistenza. Scoppia la polemica in una scuola Cremona. La preside: “Solo un… - LaStampa : Cremona, la proposta choc di due maestre: “Studiare in classe Faccetta Nera” - fabiobellentani : RT @AlekosPrete: Far studiare ‘Faccetta nera’ alle elementari? È la proposta di due docenti della scuola primaria Bissolati di Cremona. #ma… - mosca_cieca : RT @AlekosPrete: Far studiare ‘Faccetta nera’ alle elementari? È la proposta di due docenti della scuola primaria Bissolati di Cremona. #ma… -