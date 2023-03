Ex Napoli, polemica di Behrami: “L’ha fatto per un anno intero”, che critica a Cavani! (Di domenica 12 marzo 2023) La stagione del Napoli sembra ormai aver imboccato la più felice delle strade, con la distanza dalle inseguitrici tornata ad essere di 18 punti. La città partenopea è ormai divisa in due fra chi mantiene i classici toni scaramantici e chi invece è già pronto a festeggiare. SSC Napoli (FOTO: SSC Napoli) I 33 anni d’astinenza azzurra sembrano poter giungere al termine questa estate, regalando una gioia immensa a tutti i tifosi del Napoli. Scenario impensabile fino a qualche mese fa, quando la rifondazione sembrava poter costare qualche posizione in classifica. Alla luce di tale roseo cammino, emergono anche retroscena vari sulle passate stagioni azzurre. Retroscena sul passato Napoli, le parole di Behrami su Cavani Nonostante la concreta possibilità di vincere, in quel di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 marzo 2023) La stagione delsembra ormai aver imboccato la più felice delle strade, con la distanza dalle inseguitrici tornata ad essere di 18 punti. La città partenopea è ormai divisa in due fra chi mantiene i classici toni scaramantici e chi invece è già pronto a festeggiare. SSC(FOTO: SSC) I 33 anni d’astinenza azzurra sembrano poter giungere al termine questa estate, regalando una gioia immensa a tutti i tifosi del. Scenario impensabile fino a qualche mese fa, quando la rifondazione sembrava poter costare qualche posizione in classifica. Alla luce di tale roseo cammino, emergono anche retroscena vari sulle passate stagioni azzurre. Retroscena sul passato, le parole disu Cavani Nonostante la concreta possibilità di vincere, in quel di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Che la pizza dello chef milanese non sia proprio il suo piatto forte non lo dicono i puristi partenopei, ma il fatto che nel… - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Che la pizza dello chef milanese non sia proprio il suo piatto forte non lo dicono i puristi partenopei, ma il fatto che nel… - cuba98w : RT @fanpage: 'Che la pizza dello chef milanese non sia proprio il suo piatto forte non lo dicono i puristi partenopei, ma il fatto che nel… - fanpage : 'Che la pizza dello chef milanese non sia proprio il suo piatto forte non lo dicono i puristi partenopei, ma il fat… - cn1926it : #NapoliEintracht, ancora polemiche: “2700 biglietti in vendita, ma la Prefettura…” -