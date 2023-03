Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: European Open Roma di Judo, Tiziano Falcone vince l’oro negli 81 kg - angelo_perfetti : European Open Roma di Judo, Tiziano Falcone vince l’oro negli 81 kg - theshieldofspo1 : Ottime prestazioni per la nazionale italiana di Judo a Roma! #TSOS // #Judo // #IJF - Eurosport_IT : Parte alla grande l'avventura dell'Italjudo all'European Open Roma ?? #Judo | #EuropeanOpenRoma - OA_Sport : Judo, European Open Roma 2023: quattro podi per l’Italia nella prima giornata al PalaPellicone - -

Tiziano Falcone è medaglia d'oro negli 81 kg all'di Roma. Per l'azzurro si tratta del primo successo in un torneo del World Judo Tour , arrivato al termine di un percorso eccellente nel quale ha superato per wazari al primo turno l'...Tomorrow in Warsaw, the Socialists and Democrats will be joining forces with the Foundation forProgressive Studies (FEPS) to debate on theUnion'sStrategic Autonomy. Our Group has recently finalised its position paper on this concept, setting our priorities for the EU as a global actor in a multipolar world. Among the many ...Si è conclusa la prima giornata del Romedi judo, torneo importante per acquisire punti in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024. E subito è stato ottenuto un gran risultato della squadra azzurra, che è salita sul ...

European Open Roma 2023 - Italia, 4 podi e tanti punti olimpici nella prima giornata Eurosport IT

Tiziano Falcone è medaglia d'oro negli 81 kg all’European Open di Roma. Per l'azzurro si tratta del primo successo in un torneo del World Judo Tour ...In archivio anche il quarto e decisivo round del Magical Kenya Open 2023 che si conclude con la vittoria di chi aveva preso la leadership alla fine del terzo giro, lo spagnolo Jorge Campillo. Il 36enn ...