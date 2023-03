Euroavversarie – Roma | la Real Sociedad non riesce più a vincere

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 marzo 2023) La, euroavversaria dellain Europa League, nonpiù a: nuovo pareggio per i baschi Lanonpiù a. La formazione spagnola, avversaria dellain Europa League, è stata infatti fermata dal pareggio dal Maiorca. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 per effetto delle reti di Carlos Fernandez e Kang-In Lee. Per i baschi è la quarta gara di fila senza i tre punti nel campionato spagnolo e un buon segnale per i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.