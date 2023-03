Espulso a pochi minuti dalla fine | calciatore 17enne rompe il naso all’arbitro

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 marzo 2023) Rovetta. L’arbitro estrae il cartellino rosso adel match. Il giocatore, 17 anni, gli assesta tre pugni in faccia, provocandogli un’infrazione al setto nasale. È accaduto intorno alle 12.30 di domenica 12 marzo a Rovetta, al campo di calcio che la squadra locale ha messo a disposizione per la partita di campionato degli allievi regionale under 17 Vertovese-Colicoderviese. Protagonisti in campo ragazzi del 2006, arbitrati da un direttore di gara quasi coetaneo, un giovane di 19 anni. Un arbitraggio corretto, a detta di chi si trovava sugli spalti, ma che non è piaciuto ad un giocatore lecchese, che si è visto espellere poco prima delladel secondo tempo. Al doppio fischio finale, i calciatori delle due squadre si sono diretti verso gli spogliatoi, arbitro compreso. Il ...