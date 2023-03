ESCLUSIVO | Intervista a Papa Francesco | ‘Corruzione | lo scandalo che mi fa soffrire’ Pedofilia? ‘La Chiesa ha capito che non può più coprirla’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 marzo 2023) Santità, dieci anni fa, il 13 marzo 2013, veniva eletto. Qual è il suo bilancio?Il bilancio lo farà il Signore quando vorrà. Il modo in cui lo farà ce lo ha detto lui stesso allo 25 del Vangelo di Matteo: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi…”. Lanon è una azienda, ma nemmeno una ong e ilnon è un amministratore delegato che a fine anno deve far quadrare i conti. Laè del Signore! A noi viene semplicemente chiesto di porci umilmente in ascolto della sua volontà e metterla in pratica. Può sembrare un compito molto semplice, ma non lo è. Bisogna sintonizzarsi con il Signore, non con il mondo. Ma avrà ...