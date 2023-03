ESCLUSIVA IN ? Jacobelli | «Pregiudizio su Inzaghi! Porto? 60% Inter! Mercato e Conte…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 marzo 2023) Xavierha parlato in un’intervistasu Inter-News.it. Con il noto giornalista abbiamo toccati diversi temi principali: dal rendimento dell’Inter al lavoro di Simone Inzaghi. Poi qualche considerazione sulla gara cole il possibile ritorno di Antonio Conte., l’Inter sta avendo poca continuità in campionato. Come se lo spiega e che ne pensa della stagione dei nerazzurri? Noi stiamo vivendo una stagione assolutamente anomala. Il Napoli si sta avviando alla conquista del suo terzo storico Scudetto. Evidente che due sconfitte, una contro l’Inter e l’altra contro la Lazio, non possono inficiare sulla marcia trionfale di questa squadra in Italia e speriamo neanche in Champions League. A proposito dell’Europa, speriamo di portare tre squadre ai quarti di finale che ...