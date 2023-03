Eruzione del vulcano Merapi, lava lanciata in aria fino a 7 chilometri: in allerta migliaia di persone (Di domenica 12 marzo 2023) Eruzione spettacolare sule Monte Merapi, vulcano in Indonesia , che nelle scorso ore è 'esploso' con valanghe di nubi e gas incandescente insieme alla lava, costringendo le autorità a bloccare ... Leggi su leggo (Di domenica 12 marzo 2023)spettacolare sule Montein Indonesia , che nelle scorso ore è 'esploso' con valanghe di nubi e gas incandescente insieme alla, costringendo le autorità a bloccare ...

