Eredivisie, l'Ajax vince con 4 gol e 4 segnali in vista del Feyenoord (Di domenica 12 marzo 2023) Tutto sull'ultima sfida di campionato dell'Ajax in vista del big match contro il Feyenoord. I dettagli ed i numeri A una settimana dal primo dei due confronti col Feyenoord che decideranno la stagione – il secondo ci sarà in coppa d'Olanda a inizio aprile – l'Ajax ha conquistato 3 punti con una certa facilità contro l'Heerenveen. Segnando 4 gol e lanciando altrettanti segnali. 1) La continuità. Quello di oggi è il settimo successo di fila da quando la squadra è passata da Schreuder a Heitinga. I campioni d'Olanda sono tornati a essere una macchina da gol, che viaggia alla media di 2,8 a gara in Eredivisie. I limiti mostrati in Europa, prima in Champions League e poi in Europa League con l'eliminazione da parte dell'Union Berlino, sono reali, ma a livello ...

