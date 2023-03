Emily in Paris si tinge di rosso: il nuovo hair look di Camille Razat (Di domenica 12 marzo 2023) Camille Razat ha sfoggiato il nuovo hair look ramato durante la sfilata di Victoria Beckham alla Paris Fashion Week (Ipa) Dimenticate Lily Collins. C’è un’altra star di Emily in Paris da cui prendere ispirazione in quanto a beauty look: Camille Razat. L’attrice che interpreta l’omonimo personaggio nella serie Netflix, ha rivoluzionato la sua immagine con un colpo di testa radicale. Addio capigliatura bionda sfoggiata nelle tre stagioni, ora i suoi capelli sono rosso rame. Durante la sfilata Autunno/Inverno 2023 di Victoria Beckham alla settimana della moda di Parigi, l’attrice ha mostrato una chioma ginger che non è passata inosservata. Perfettamente abbinata alla sue sopracciglia, ... Leggi su amica (Di domenica 12 marzo 2023)ha sfoggiato ilramato durante la sfilata di Victoria Beckham allaFashion Week (Ipa) Dimenticate Lily Collins. C’è un’altra star diinda cui prendere ispirazione in quanto a beauty. L’attrice che interpreta l’omonimo personaggio nella serie Netflix, ha rivoluzionato la sua immagine con un colpo di testa radicale. Addio capigliatura bionda sfoggiata nelle tre stagioni, ora i suoi capelli sonorame. Durante la sfilata Autunno/Inverno 2023 di Victoria Beckham alla settimana della moda di Parigi, l’attrice ha mostrato una chioma ginger che non è passata inosservata. Perfettamente abbinata alla sue sopracciglia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imansiosatamam2 : si per interpretare Luke nella prossima stagione Emily in Paris - ketelinzinhaaaa : @_beatrizfmoraes assisti emily in paris - ancheicialtroni : @BethSpg @Gosazer Io capisco che per motivi estetici ci saranno sempre queste cose (anche Emily in Paris, gira l'an… - melancholia_LC : RIPETO UOVA DI PASQUA DI EMILY IN PARIS. SENTO L'IMPULSO DI COMPRARLE. IL POTERE DEL MARKETING - melancholia_LC : RAGA ESISTONO LE UOVA DI PASQUA DI EMILY IN PARIS -