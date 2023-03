Emergenza migranti, l'Europa sposa la linea Meloni (Di domenica 12 marzo 2023) Il presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel, scrive a Giorgia Meloni e sposa in modo totale la linea del capo del governo italiano sui migranti. Le date da segnare sul calendario sono il 23 e il 24 marzo, quando si terrà il prossimo Consiglio europeo. «L'attuazione delle conclusioni» dell'ultimo vertice di febbraio - ricorda Michel - «è ora fondamentale. Non abbiamo tempo da perdere ed è per questo che la presidenza svedese del Consiglio e la Commissione ci informeranno sui progressi finora compiuti. La rapida attuazione delle misure concordate è una priorità per tutti noi e conto fermamente sull'Italia in questo senso. Lavorando insieme e agendo con decisione dobbiamo evitare che si ripetano tragedie così terribili come quella al largo della Calabria. Quel naufragio è un forte richiamo alla necessità ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Il presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel, scrive a Giorgiain modo totale ladel capo del governo italiano sui. Le date da segnare sul calendario sono il 23 e il 24 marzo, quando si terrà il prossimo Consiglio europeo. «L'attuazione delle conclusioni» dell'ultimo vertice di febbraio - ricorda Michel - «è ora fondamentale. Non abbiamo tempo da perdere ed è per questo che la presidenza svedese del Consiglio e la Commissione ci informeranno sui progressi finora compiuti. La rapida attuazione delle misure concordate è una priorità per tutti noi e conto fermamente sull'Italia in questo senso. Lavorando insieme e agendo con decisione dobbiamo evitare che si ripetano tragedie così terribili come quella al largo della Calabria. Quel naufragio è un forte richiamo alla necessità ...

