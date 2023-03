Emergenza immigrazione | salviamo vite ma Bruxelles non si accontenta

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 marzo 2023) «Non sapete quello che accadrà tra qualche mese, non avete idea. O l'Europa si rende conto che siamo arrivati al punto zero o saremo costretti a piangere ancora altri morti perché nei Paesi di partenza non si dice che fine fanno i loro connazionali. La gente è convinta che pagando i mafiosi e salendo sulle zattere potrà raggiungere l'Eldorado. E non è così». L'allarme lanciato ieri dal ministro del Mare Musumeci, dopo che la Guardia costiera in 24 ore ha salvato più di 1.300 migranti, con il numero di arrivi giunto nel 2023 a quota 17.592 - il triplo di un anno fa – è purtroppo realistico, e tutti dovrebbero prenderne coscienza, a partire dal Pd che pontifica dopo aver governato per dieci lunghi anni senza risolvere nulla. Sarebbe il momento, insomma, di dismettere le opposte propagande, prima di tutto senza lucrare politicamente su tragedie come quella di Cutro: il centrodestra ...