Elon Musk | Potrei comprare la Silicon Valley Bank Il Ceo di Twitter punta a diventare padrone del tech Usa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Musk chiede la liberazione dello sciamano di Capitol Hill: «4 anni per un tour scortato dalla polizia?» - fabiochiusi : Anni a tormentarci sugli effetti della propaganda social, ma quando il proprietario di Twitter diffonde robaccia ne… - Agenzia_Ansa : Elon Musk 'aperto all'idea' di comprare la Silicon Valley Bank. Il miliardario risponde alla proposta di un utente… - TarassFeett : RT @prv_chronicles: Buona domenica! Oggi per colazione un breve recap sui Twitter Files usciti nei mesi scorsi ?? Si tratta di documenti e… - test5f1798 : -

Nel disastro della Silicon Valley Bank spunta anche il nome diche, sollecitato su Twitter a proposito del fallimento della banca californiana, si è detto "aperto all'idea" di un suo intervento. Se sia l'ennesima sparata del miliardario statunitense o ...è "aperto all'idea" che Twitter acquisti la Silicon Valley Bank, fallita improvvisamente venerdì. Su Twitter a proposito del fallimento, infatti, in risposta a un utente che proponeva che il ...Silicon Valley Bank, piano spezzatino In attesa di una vendita modello 'spezzatino'delle attività della banca che potrebbe iniziare in settimana, con un interesse già manifestato dae da ...

Elon Musk 'aperto all'idea' di comprare Silicon Valley Bank Agenzia ANSA

Elon Musk ha dichiarato venerdì scorso di essere “aperto all’idea” di acquistare la Silicon Valley Bank dopo il suo fallimento, ma l’idea è stata accolta con freddezza da almeno un investitore di ...In attesa di una vendita modello "spezzatino"delle attività della banca che potrebbe iniziare in settimana, con un interesse già manifestato da Elon Musk e da Bank of London (per il ramo inglese), il ...