Elly Schlein proclamata segretaria del Pd | Bonaccini presidente del partito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : E’ normale ricevere compensi da Stati stranieri per conferenze o consulenze mentre si è senatori della Repubblica i… - SusannaCeccardi : Elly Schlein vuole rilanciare il business dell’accoglienza, il suo piano è svelato: maxi sanatoria degli irregolari… - NicolaPorro : Elly #Schlein svela la sua agenda. Il progetto è ambizioso: perdere ?? di @GiusDeLorenzo - laviniamainardi : Pd, l’assemblea in diretta. Il discorso di Schlein: «Stiamo arrivando, sarà una nuova primavera» @corriere - er_catena_ : RT @fattoquotidiano: Pd, l’Assemblea nazionale proclama Elly Schlein nuova segretaria del partito: l’ovazione della sala – video https://t.… -

Come presidente l'avversario delle primarie , come vicepresidenti due fedelissime della nuova segretaria del Pd. L'assemblea Pd che ha 'incoronato'come segretaria ha nominato Bonaccini presidente e Gribaudo e Capone sue vice. Una sintesi arrivata dopo un faccia a faccia tra i due ex ...L'assemblea nazionale del partito, riunita al centro Congressi "La Nuvola" di Roma, ha proclamatonuova segretaria dem, forte della vittoria alle primarie dello scorso 26 febbraio. ...E parte davvero in una domenica di primavera, esplosa all'improvviso a Roma, l'era dialla guida del Pd. Una affollatissima assemblea alla Nuvola di Fuksas, la scena dell'esordio da ...

Fina è stato eletto tesoriere oggi dall’Assemblea nazionale del Pd a Roma, la prima che si è tenuta dopo il Congresso e le primarie, su proposta della segretaria Elly Schlein. “Un incarico di grande ...Domenica, 12 marzo 2023 Home > aiTv > Assemblea Nazionale PD, la proclamazione di Elly Schlein, le immagini (Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2023 Le immagini della proclamazione di Elly Schlein come nuo ...