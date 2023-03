Elly Schlein annuncia la sua segreteria come la “nuova primavera del Pd”. Ma con i cattolici è già gelo (Di domenica 12 marzo 2023) Patrimoniale, migranti, ius soli, un nuovo ddl Zan, precarietà e leadership “femminista”: alla prima assemblea nazionale Pd, Elly Schlein espone i punti forti di quella che sarà la sua “segreteria”. Una rifondazione (e ogni riferimento al defunto partito di Bertinotti non è casuale) che ha infiammato la sinistra radicale e ovviamente gelato moderati, riformisti e cattolici. Al centro congressi La Nuvola di Roma è il giorno degli applausi e delle standing ovation: un discorso della corona per Elly Schlein. «Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una nuova primavera», ha scandito Elly Schlein che ha aperto il discorso con un “grazie”. LEGGI ANCHE Pd, domani la direzione nazionale del ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 marzo 2023) Patrimoniale, migranti, ius soli, un nuovo ddl Zan, precarietà e leadership “femminista”: alla prima assemblea nazionale Pd,espone i punti forti di quella che sarà la sua “”. Una rifondazione (e ogni riferimento al defunto partito di Bertinotti non è casuale) che ha infiammato la sinistra radicale e ovviamente gelato moderati, riformisti e. Al centro congressi La Nuvola di Roma è il giorno degli applausi e delle standing ovation: un discorso della corona per. «Siamo qui, più vivi, forti, uniti e stiamo arrivando. Sarà questa una», ha scanditoche ha aperto il discorso con un “grazie”. LEGGI ANCHE Pd, domani la direzione nazionale del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : E’ normale ricevere compensi da Stati stranieri per conferenze o consulenze mentre si è senatori della Repubblica i… - pietroraffa : Elly #Schlein proclamata segretaria dall'Assemblea del Partito democratico. Immagine storica - ultimora_pol : ?? Assemblea PD, Elly Schlein proclamata ufficialmente segretario. @ultimora_pol - aviopene : RT @EBustreo: In un'intervista Luca Bizzarri rivela che Elly Schlein è intoccabile, ma poi specifica che ha dovuto autocensurarsi per via d… - zazoomblog : Elly Schlein proclamata segretaria del Pd Bonaccini presidente. Estirpiamo cacicchi e capibastone - #Schlein… -