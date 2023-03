(Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Procede spedita l’organizzazione della lista Uniti per, capitanata dal candidato sindaco Ettore De. In queste ultime ore ha deciso di scendere ine candidarsi alla carica di consigliere comunale anchemeccanico Domenico, docente di scuola superiore. “Ho scelto di candidarmi perché credo nella possibilità di un futuro migliore per il nostro territorio”, ha spiegato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...provincia di Benevento interessati dalle prossimeamministrative: Popolazione al Censimento 2021 Consiglieri da eleggere Arpaise 727 10 Bucciano 2.000 10 Castelpagano 1.350 103.. Jasmine Russo ha scelto di candidarsi nella lista del candidato sindaco Ettore De Blasio in rappresentanza della comunità di Tufara per leamministrative di. Avvocato previdenzialista e civilista del foro di Benevento, da tempo attenta alle dinamiche politiche e da sempre sensibile alle istanze sociali. È anche ...... inizia così la nota di Claudio Cataudo, candidato Sindaco a, in vista delleAmministrative del prossimo 14 e 15 maggio 2023. "Come giustamente evidenziato nella nota del movimento ...

Elezioni Ceppaloni, l'ingegnere Catalano in campo con De Blasio anteprima24.it

Giorno dopo giorno prende sempre più forma la squadra che accompagnerà, in vista delle prossime elezioni, la candidatura a sindaco di Ettore De Blasio. Dopo le adesioni ed il sostegno ottenuto nei gio ...“Ringrazio il gruppo ‘Cittadinanza Attiva per Ceppaloni’, per la fiducia che ha voluto riporre nella mia persona in occasione della prossima tornata ...