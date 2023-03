Elezioni Catania, Messina (FdI): “Sudano altissimo profilo ma rivendichiamo possibilità candidatura” (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – “Giustamente rivendichiamo la possibilità di esprimere la sindacatura a Catania. Credo che questa possibilità sia anche corretta per il primo partito di maggioranza, che peraltro in Sicilia non ha una città capoluogo che amministra senza dimenticare inoltre il passo indietro fatto alla Regione”. Lo afferma in una breve intervista all’AdnKronos il deputato nazionale di FdI, Manlio Messina in vista del voto amministrativo di fine maggio che interesserà anche il capoluogo etneo. “Dopodiché – aggiunge- la cosa importante e’ tenere il centrodestra unito perché la forza, e lo dimostra anche il governo nazionale, quando la coalizione e’ unita governa bene e credo che non abbia avversari. L’importante, ribadisco, e’ andare uniti ed insieme”. In merito ad eventuali frizioni interne al ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 marzo 2023) (Adnkronos) – “Giustamenteladi esprimere la sindacatura a. Credo che questasia anche corretta per il primo partito di maggioranza, che peraltro in Sicilia non ha una città capoluogo che amministra senza dimenticare inoltre il passo indietro fatto alla Regione”. Lo afferma in una breve intervista all’AdnKronos il deputato nazionale di FdI, Manlioin vista del voto amministrativo di fine maggio che interesserà anche il capoluogo etneo. “Dopodiché – aggiunge- la cosa importante e’ tenere il centrodestra unito perché la forza, e lo dimostra anche il governo nazionale, quando la coalizione e’ unita governa bene e credo che non abbia avversari. L’importante, ribadisco, e’ andare uniti ed insieme”. In merito ad eventuali frizioni interne al ...

