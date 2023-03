Eintracht Francoforte | scontri sugli spalti con pietre e bottiglie contro lo Stoccarda

(Di domenica 12 marzo 2023) Continua a tenere banco la questione legata alla presenza dei tifosi dell’il Napoli per il ritorno degli ottavi dio Champions League. Nel frattempo i supporter della squadra tedesca continuano a far parlare di sé. Durante la sfida di Bundesligaloi tifosi ospiti hanno sfondato il cordone di sicurezza e hanno cercato la rissai tifosi dell’. Tra le due tifoserie non corre buona sangue e alla fine del match gli ultras delle due squadre hanno iniziato a lanciaree sassi. La polizia ha fatto fatica a sedare i tafferugli e dopo alcune cariche sono riusciti a riportare la tranquillità su gli, come riporta l’Ansa. Non è stato reso noto se ci sono stati feriti o arresti da parte delle forze ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - sportface2016 : +++Il TAR ha accolto l'istanza cautelare dell' #Eintracht di #Francoforte: sospeso il divieto di vendita dei biglie… - sportface2016 : +++Il Prefetto di #Napoli vieta nuovamente la trasferta ai tifosi dell'#Eintracht: provvedimento stavolta limitato… - TuttoMercatoWeb : Altro colpo di scena per Napoli-Eintracht: il Prefetto vieta vendita biglietti ai residenti a Francoforte - CalcioNapoli24 : Si accende la sfida! ?? Guardate che hanno scritto -

Cambiano ancora le disposizioni in vista della partita tra Napoli ein programma per mercoledì 15 marzo allo stadio Maradona. La scorsa settimana, il ministero dell'Interno aveva disposto il divieto di vendita dei biglietti a tutti i tifosi ...... che ha adottato un nuovo provvedimento: divieto di vendita dei tagliandi per Napoli -limitato ai residenti nella città di. La partita, che al Maradona mette in palio l'...Un nuovo divieto (stavolta limitato ai residenti per i residenti a) per i tifosi dell'che ieri si sono resi protagonisti di un altro episodio di violenza. A margine della partita con lo Stoccarda, le due tifoserie - da anni rivali - esono venute ...

Napoli-Eintracht, nuovo divieto per i biglietti ai tedeschi: Successi fatti gravi a Francoforte Fanpage.it

Il prefetto di Napoli blocca nuovamente la trasferta dei tifosi tedeschi per la sfida di Champions League. I dettagli Arriva un nuovo provvedimento per la sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte val ...Adesso è ufficiale: la Prefettura di Napoli vieta la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte in occasione di Napoli-Eintracht in programma mercoledì prossimo. Un ...