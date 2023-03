(Di domenica 12 marzo 2023) Un nuovo divieto (stavolta limitato ai residenti per i residenti a Francoforte) per idell’chesi sono resi protagonisti di un altro episodio di violenza. A margine della partita con lo, le due tifoserie – da anni rivali – esono venute a contatto sfondando il muro di polizia che tentava di dividerle. Ci sono stati tafferugli, con lanci di bottiglie e pietre. Le forze dell’ordine sono riuscite, con difficoltà, a riportare la normalità dopo diverse cariche, ma ancora non hanno reso noto se ci siano stati arresti o feriti ricoverati in strutture ospedaliere. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Eintracht, altri scontri degli ultras: ieri incidenti con i tifosi dello Stoccarda - 19angelo85 : @DiMarzio @sscnapoli @Eintracht e certo, la colpa è della dottoressa che permette la trasferta di gente che vuol ve… - A9833720786A98 : @Spina14_acm I nostri avversari sono talmente terrorizzati dalla velocità di Osimhen che fanno dei catenacci incred… - Maxitaly69 : @gipored @UEFA @eintracht_esp Chissà perchè sono sempre i più ignoranti a consigliare agli altri di studiare. - GokuForzaMilan : Sta cosa della classifica è una puttanata gigangesca. Il PSG è sempre primo in classifica. La Juve negli anni scors… -

...per i cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita Napoli -... che possono essere anche connotate daaspetti quale quello economico, ad esempio, che nel mondo ...affermano che da Francoforte arriveranno 5.700 tifosi, insieme ad amici del Waldholf e del ... L'ha diramato un comunicato: "Il divieto di vendita ai tifosi residenti in Germania è stato ......per i cittadini tedeschi residenti in Germania dei biglietti per la partita Napoli -... Le stesse possono essere infatti anche connotate daaspetti. Possono influire l'aspetto economico, ...

Napoli-Eintracht, Fsp Polizia protesta: "Cortocircuito istituzionale ... CalcioNapoli24

In attesa di vedere se saranno presenti o meno alla sfida di Champions della loro squadra contro il Napoli - nonostante il nuovo divieto -, gruppi di tifosi dell'Eintracht Francoforte sono stati prota ...Ancora incerta la vendita dei biglietti ai tifosi dell'Eintracht, che intanto avrebbero preso già dei biglietti tramite amici italiani. E le frange violente si sarebbero già organizzate, con l’ausilio ...