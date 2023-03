“Effetti devastanti”. La nuova droga che rischia di invadere l’Europa (Di domenica 12 marzo 2023) Gli Stati Uniti difendono le deportazioni ad Haiti davanti alla Commissione interamericana per i diritti umani I funzionari dell’amministrazione Biden ieri hanno difeso le politiche di immigrazione dell’amministrazione nei confronti dei migranti haitiani, compresa la deportazione e il rimpatrio di persone nella instabile nazione caraibica nonostante la sua spirale di violenza e l’aggravarsi della crisi umanitaria. Il fentanyl ora rischia di invadere l’Europa In Brasile il più importante gruppo criminale, il Primo Comando della Capitale (PCC), da anni alleato della mafia italiana ai tropici, ha cominciato a creare laboratori per il fentanyl con l’aiuto del cartello messicano di Sinaloa. Se dovesse arrivare in Italia il fentanyl potrebbe non solo sostituire l’eroina ma venire legato, come già accade negli Stati Uniti, alla cocaina e alla ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 marzo 2023) Gli Stati Uniti difendono le deportazioni ad Haiti davanti alla Commissione interamericana per i diritti umani I funzionari dell’amministrazione Biden ieri hanno difeso le politiche di immigrazione dell’amministrazione nei confronti dei migranti haitiani, compresa la deportazione e il rimpatrio di persone nella instabile nazione caraibica nonostante la sua spirale di violenza e l’aggravarsi della crisi umanitaria. Il fentanyl oradiIn Brasile il più importante gruppo criminale, il Primo Comando della Capitale (PCC), da anni alleato della mafia italiana ai tropici, ha cominciato a creare laboratori per il fentanyl con l’aiuto del cartello messicano di Sinaloa. Se dovesse arrivare in Italia il fentanyl potrebbe non solo sostituire l’eroina ma venire legato, come già accade negli Stati Uniti, alla cocaina e alla ...

