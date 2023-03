Educazione Fisica | Stefano Cipani | Ho cercato un cast che si innamorasse del film

(Di domenica 12 marzo 2023) Presentato in anteprima durante la 30esima edizione di 'Sguardi AltroveFestival' (dal 10 al 18 marzo 2023 a Milano) , '' è tratto dal testo teatrale 'La Palestra' di Giorgio ...

Presentato in anteprima durante la 30esima edizione di 'Sguardi Altrove Film Festival' (dal 10 al 18 marzo 2023 a Milano) , '' è tratto dal testo teatrale 'La Palestra' di Giorgio Scianna. I genitori di tre alunni (Claudio Santamaria, Sergio Rubini, Angela Finocchiaro e Raffaella Rea) vengono convocati ...L'occasione per accendere i riflettori su un fenomeno diffuso è data dalla Giornata nazionale die prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitarie sociosanitari di ......vera piaga sociale che nel 2022 ha portato all'istituzione della 'Giornata nazionale di... ossia sull'importanza di segnalare casi di violenza,o verbale subiti da medici, infermieri, ...

"Educazione fisica", cast e regista si raccontano a Tgcom24 TGCOM

Quattro genitori, una palestra e un video agghiacciante che riguarda una violenza di gruppo. Per "Educazione Fisica", in uscita il 16 marzo e presentato in anteprima al Festival "Sgaurdi Altrove", il ...Ogni tre giorni viene denunciato un infortunio sul lavoro causato da aggressioni fisiche nei luoghi di cura e di assistenza. Vittime delle violenze sono operatori che nel 46% dei casi sono impegnati n ...