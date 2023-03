Edoardo Donnamaria, una foto preoccupa i fan: interviene il papà (FOTO) (Di domenica 12 marzo 2023) Edoardo Donnamaria dopo l’uscita dalla Casa, il papà condivide una fan: ecco cosa è emerso e le sue parole Edoardo Donnamaria nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì in prima serata è stato squalificato per alcuni comportamenti errati. L’ex gieffino è tornato dai suoi familiari dopo aver vissuto una lunga esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia iniziata a settembre. Edoardo nella settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto breccia nel cuore della nota influencer Antonella Fiordelisi. I due nonostante gli alti e bassi sono tornati ad essere complici e a viversi. I #Donnalisi sono stati supportati da milioni di italiani che quotidianamente si sono affezionati alla loro storia d’amore. Leggi anche –> Sophie Codegoni in attesa ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 marzo 2023)dopo l’uscita dalla Casa, ilcondivide una fan: ecco cosa è emerso e le sue parolenel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì in prima serata è stato squalificato per alcuni comportamenti errati. L’ex gieffino è tornato dai suoi familiari dopo aver vissuto una lunga esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia iniziata a settembre.nella settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto breccia nel cuore della nota influencer Antonella Fiordelisi. I due nonostante gli alti e bassi sono tornati ad essere complici e a viversi. I #Donnalisi sono stati supportati da milioni di italiani che quotidianamente si sono affezionati alla loro storia d’amore. Leggi anche –> Sophie Codegoni in attesa ...

