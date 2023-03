Edith Bruck: “Quel canto uno sfregio alle vittime, è stato uno spettacolo molto triste” (Di domenica 12 marzo 2023) La scrittrice: «Non ho visto nessuna partecipazione al dolore da parte della premier. Berlusconi che è tanto ricco sostenga i centri di accoglienza che aiutano i migranti» Leggi su lastampa (Di domenica 12 marzo 2023) La scrittrice: «Non ho visto nessuna partecipazione al dolore da parte della premier. Berlusconi che è tanto ricco sostenga i centri di accoglienza che aiutano i migranti»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Edith Bruck: “Quel canto uno sfregio alle vittime, è stato uno spettacolo molto triste” - Tg3web : I bambini davanti alla tragedia di guerre, migrazioni, delle stragi in mare. La loro visione in una mostra di diseg… - oss_romano : #3marzo 'Lettere alle donne del pianeta' per #8marzo #donnechiesamondo speciale con 10 scrittrici @ViolaArdone,… - RenatoMaiaron : Edith Bruck: “Quel canto uno sfregio alle vittime, è stato uno spettacolo molto triste” - La Stampa - laviniamainardi : RT @LaStampa: Edith Bruck: “Quel canto uno sfregio alle vittime, è stato uno spettacolo molto triste” -