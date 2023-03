Ecco la carta “segreta”: ma la Juve non viene mai nominata (Di domenica 12 marzo 2023) Sei pagine in cui la parola Juventus non compare neanche una volta. Ecco il ‘documento segreto’ che fino ad oggi è rimasto sospeso come una spada di Damocle sul processo sportivo delle plusvalenze: nessun riferimento alla società bianconera, nessuna data con l’indicazione dell’apertura di un’indagine formale ma, al massimo, un generico richiamo all’esigenza di procedere L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 12 marzo 2023) Sei pagine in cui la parolantus non compare neanche una volta.il ‘documento segreto’ che fino ad oggi è rimasto sospeso come una spada di Damocle sul processo sportivo delle plusvalenze: nessun riferimento alla società bianconera, nessuna data con l’indicazione dell’apertura di un’indagine formale ma, al massimo, un generico richiamo all’esigenza di procedere L'articolo proda Calcio e Finanza.

