È stata colpa mia”, Mara Maionchi tradita dal marito: lei la conosciamo bene (Di domenica 12 marzo 2023) Mara Maionchi, arriva la confessione inaspettata: proprio lei tradita dal marito. La donna della discordia è davvero famosa. E chi lo avrebbe mai detto? La nota discografica e conduttrice italiana, nell’occhio del ciclone. La Maionchi ammette il tradimento del marito: lui è stato insieme ad un’altra donna. Si tratta di lei. Mara è un fiume in piena Nata nel 1941, Mara Maionchi ha una carriera brillante alle spalle. Personaggio televisivo, conduttrice radiofonica, attrice e produttrice di successo, chi più ne ha più ne metta per descrivere la vita professionale di una delle donne più famose della televisione italiana. Lei, che ha lavorato per anni presso la Ariston Records, la casa discografica più famosa del mondo e ... Leggi su howtodofor (Di domenica 12 marzo 2023), arriva la confessione inaspettata: proprio leidal. La donna della discordia è davvero famosa. E chi lo avrebbe mai detto? La nota discografica e conduttrice italiana, nell’occhio del ciclone. Laammette il tradimento del: lui è stato insieme ad un’altra donna. Si tratta di lei.è un fiume in piena Nata nel 1941,ha una carriera brillante alle spalle. Personaggio televisivo, conduttrice radiofonica, attrice e produttrice di successo, chi più ne ha più ne metta per descrivere la vita professionale di una delle donne più famose della televisione italiana. Lei, che ha lavorato per anni presso la Ariston Records, la casa discografica più famosa del mondo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mmorphine_ : RT @Gianskrt: Mancava la stronzata della settimana, quindi è stata colpa di chi espone un disagio (reale o meno non importa). Mica della Fe… - AAraminta : RT @LennyBusker3: ad essere condannati ai sensi di una Legge che è stata introdotta proprio a questo scopo così come per la sparizione deg… - Yojmto : RT @LennyBusker3: ad essere condannati ai sensi di una Legge che è stata introdotta proprio a questo scopo così come per la sparizione deg… - Walter00365070 : @NicolaPorro Vengono criticati perché c'è stata una strage e stanno ancora cercando i morti. Oggi ritrovata una bam… - slongano : RT @LennyBusker3: ad essere condannati ai sensi di una Legge che è stata introdotta proprio a questo scopo così come per la sparizione deg… -