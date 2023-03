Dybala in panchina in Roma - Sassuolo, svelato il motivo: cosa è successo (Di domenica 12 marzo 2023) Niente quinta partita di fila dal primo minuto per Paulo Dybala. Sorprendendo un po' tutti, José Mourinho ha lasciato fuori il numero 21 della Roma. Paulo, nelle ultime settimane, aveva giocato sempre ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 marzo 2023) Niente quinta partita di fila dal primo minuto per Paulo. Sorprendendo un po' tutti, José Mourinho ha lasciato fuori il numero 21 della. Paulo, nelle ultime settimane, aveva giocato sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Calcio: Serie A le formazioni di Roma-Sassuolo Dybala parte dalla panchina Bove gioca dal 1 - #Calcio: #Serie… - corgiallorosso : LIVE Roma-Sassuolo 0-0 – 2' Wijnaldum vicinissimo al vantaggio - corgiallorosso : LIVE Roma-Sassuolo 0-0 – Squadre in campo, si parte - sportli26181512 : Dybala in panchina in Roma-Sassuolo, svelato il motivo: cosa è successo: L’argentino non giocherà la quinta di fila… - DiMarzio : #SerieA | #Dybala in panchina contro il Sassuolo: il motivo -