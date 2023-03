Dybala e Wijnaldum, senza Mourinho devono essere loro la luce della Roma (Di domenica 12 marzo 2023) Paulo Dybala è, senza se e senza ma, la luce della Roma. Ha giocato 45', ha segnato un gol bellissimo (il tredicesimo stagionale) e, come diceva Lando Fiorini di Francesco Totti, è stato l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 12 marzo 2023) Pauloè,se ema, la. Ha giocato 45', ha segnato un gol bellissimo (il tredicesimo stagionale) e, come diceva Lando Fiorini di Francesco Totti, è stato l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ROMA-SASSUOLO 3-4 Risultato finale ? #Laurienté 13’ ? #Laurienté 18’ ? #Zalewski 26’ ? #Berardi 45’+4’ rig. ?… - soccerzzcom : Sassuolo edged past Roma in a hard-fought win, 3x4, on Sunday. José Mourinho's team scored by Nicola Zalewski, Gini… - CuentaDeporte : Roma 3-4 Sassuolo ?? Lauriente (Sassuolo) '13' '18' ? Zalewski (Roma) 26' ?? Kumbulla (Roma) 45+3' ? Berardi (Sassuo… - pacetti025 : Le cose positive ci sono, poche, ma ci sono. Wijnaldum finalmente a segno. Esordio finalmente per Majchrzak. L'Olim… - stefano_gatto97 : RT @SkySport: ROMA-SASSUOLO 3-4 Risultato finale ? #Laurienté 13’ ? #Laurienté 18’ ? #Zalewski 26’ ? #Berardi 45’+4’ rig. ? #Dybala 5… -