Due tentate rapine a Napoli, vittime ricoverate in ospedale (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due persone sono rimaste ferite a Napoli in nottata durante altrettanti tentativi di rapina. Il primo episodio ha coinvolto un cittadino del Kazakistan, di 26 anni, ferito alla schiena con un coltello e ricoverato nell’ospedale Pellegrini. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato avvicinato in via della Pergola da due individui che volevano rapinarlo e che, alla sua reazione, lo hanno colpito alla schiena per poi fuggire. Il ferito è stato medicato e dimesso con una prognosi di due settimane. Vittima del secondo episodio un turista di 21 anni proveniente dalla Thailandia, ricoverato nell’ospedale del Mare per la frattura della mandibola: sarebbe stato colpito, o sarebbe caduto violentemente sul selciato, dopo una tentata rapina avvenuta in via Carbonara. Nel bilancio della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due persone sono rimaste ferite ain nottata durante altrettanti tentativi di rapina. Il primo episodio ha coinvolto un cittadino del Kazakistan, di 26 anni, ferito alla schiena con un coltello e ricoverato nell’Pellegrini. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato avvicinato in via della Pergola da due individui che volevano rapinarlo e che, alla sua reazione, lo hanno colpito alla schiena per poi fuggire. Il ferito è stato medicato e dimesso con una prognosi di due settimane. Vittima del secondo episodio un turista di 21 anni proveniente dalla Thailandia, ricoverato nell’del Mare per la frattura della mandibola: sarebbe stato colpito, o sarebbe caduto violentemente sul selciato, dopo una tentata rapina avvenuta in via Carbonara. Nel bilancio della ...

