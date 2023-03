Due ragazzi di 15 e 17 anni travolti e uccisi da un treno in Valtellina (Di domenica 12 marzo 2023) Tragedia in Valtellina dove nel tardo pomeriggio di oggi due giovani di 15 e 17 anni sono stati travolti e uccisi da un treno in transito. Le vittime non si sono servite del sottopassaggio pedonale per attraversare i binari all’altezza della piccola stazione di Berbenno. Il macchinista del treno diretto alla stazione Centrale di Milano non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Sul posto ora Polizia di Stato, carabinieri e soccorritori. L’esatta dinamica dell’incidente è tuttora in corso di accertamento. La circolazione dei convogli è stata sospesa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Tragedia indove nel tardo pomeriggio di oggi due giovani di 15 e 17sono statida unin transito. Le vittime non si sono servite del sottopassaggio pedonale per attraversare i binari all’altezza della piccola stazione di Berbenno. Il macchinista deldiretto alla stazione Centrale di Milano non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Sul posto ora Polizia di Stato, carabinieri e soccorritori. L’esatta dinamica dell’incidente è tuttora in corso di accertamento. La circolazione dei convogli è stata sospesa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

