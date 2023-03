“Dovete vergognarvi”. GF Vip 7, rivolta contro la produzione: i fan di Edoardo Donnamaria in protesta (Di domenica 12 marzo 2023) GF Vip, i Donnalisi fanno una richiesta per Edoardo. Tanti colpi di scena negli ultimi giorni al reality di Alfonso Signorini. Prima la decisione di Piersilvio Berlusconi di colpire il programma per l’eccesso di trash, poi la clamorosa eliminazione di Edoardo Donnamaria. Il volto noto di Forum è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa delle parole offensive pronunciate nei confronti dell’ex schermitrice nel corso del loro ultimo accesissimo chiarimento. Appena uscito dalla Casa ovviamente Edoardo Donnamaria ha scoperto tutta la diatriba che ha coinvolto l’ex fidanzato Gianluca Benincasa, ma nonostante ciò ai microfoni di RTL 102.5 ha dichiarato: “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza. È una cosa che non succede nella vita normale, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 marzo 2023) GF Vip, i Donnalisi fanno una richiesta per. Tanti colpi di scena negli ultimi giorni al reality di Alfonso Signorini. Prima la decisione di Piersilvio Berlusconi di colpire il programma per l’eccesso di trash, poi la clamorosa eliminazione di. Il volto noto di Forum è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa delle parole offensive pronunciate nei confronti dell’ex schermitrice nel corso del loro ultimo accesissimo chiarimento. Appena uscito dalla Casa ovviamenteha scoperto tutta la diatriba che ha coinvolto l’ex fidanzato Gianluca Benincasa, ma nonostante ciò ai microfoni di RTL 102.5 ha dichiarato: “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza. È una cosa che non succede nella vita normale, ...

