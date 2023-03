Donadoni: «In Champions le italiane possono arrivare in fondo» (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Roberto Donadoni, ex calciatore ed allenatore, sulle ambizioni europee delle squadre italiane Roberto Donadoni ha parlato a La Gazzetta dello Sport della corsa Champions per Napoli, Inter e Milan. PAROLE – «Le squadre con meno infortunati sono quelle con più chance nella Champions. Avere tre italiane ancora in corsa è una cosa stupenda, bellissima, e credo che tutte possano ambire ad andare ancora più avanti, oltre i quarti di finale, visto che altre squadre più titolate, da cui ci si aspettava di meglio e di più, stanno facendo fatica. Insomma, non mi porrei assolutamente limiti. Quello che conta è fare un passo dopo l’altro con attenzione: la Champions è un torneo nel quale bisogna sbagliare poco. Al minimo errore sei fuori». L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) Le parole di Roberto, ex calciatore ed allenatore, sulle ambizioni europee delle squadreRobertoha parlato a La Gazzetta dello Sport della corsaper Napoli, Inter e Milan. PAROLE – «Le squadre con meno infortunati sono quelle con più chance nella. Avere treancora in corsa è una cosa stupenda, bellissima, e credo che tutte possano ambire ad andare ancora più avanti, oltre i quarti di finale, visto che altre squadre più titolate, da cui ci si aspettava di meglio e di più, stanno facendo fatica. Insomma, non mi porrei assolutamente limiti. Quello che conta è fare un passo dopo l’altro con attenzione: laè un torneo nel quale bisogna sbagliare poco. Al minimo errore sei fuori». L'articolo proviene ...

