Domeniche ecologiche: il 26 Marzo 2023 blocco del traffico a Roma – orari (Di domenica 12 marzo 2023) Domenica 26 Marzo 2023 ci sarà l'ultima domenica ecologica del 2022/2023.Il blocco della circolazione varrà per le fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.La circolazione dei mezzi privati sarà vietata all'interno della nuova Fascia Verde Come di consueto sono previste delle deroghe, come ad esempio per le auto Euro 6 benzina, per quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano) e con contrassegno disabili. Via libera anche per i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e per i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi. L'ultima data fissata per le Domeniche ecologiche della stagione invernale 2022-2023 sarà il 26 Marzo.

