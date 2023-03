DOMENICA IN: MARA VENIER ACCOGLIE MILLY CARLUCCI, GIANCARLO GIANNINI E LE VINCITRICI DI THE VOICE (Di domenica 12 marzo 2023) DOMENICA 12 marzo, dalle 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 26^ puntata dell’edizione 2022/2023 di DOMENICA In, condotta da MARA VENIER. Tanti, come sempre, gli ospiti in studio, a cominciare da MILLY CARLUCCI, che interverrà insieme ai cinque ‘investigatori’ Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Serena Bortone per presentare la nuova edizione de ‘Il Cantante Mascherato’, in onda su Rai1 da sabato 18 marzo. Poi GIANCARLO GIANNINI, appena rientrato da Los Angeles, racconterà le emozioni vissute in questi giorni ad Hollywood per l’assegnazione della prestigiosa “stella”, che gli è stata dedicata sulla celebre Walk of Fame. Grande attesa per ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 12 marzo 2023)12 marzo, dalle 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 26^ puntata dell’edizione 2022/2023 diIn, condotta da. Tanti, come sempre, gli ospiti in studio, a cominciare da, che interverrà insieme ai cinque ‘investigatori’ Christian De Sica, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Serena Bortone per presentare la nuova edizione de ‘Il Cantante Mascherato’, in onda su Rai1 da sabato 18 marzo. Poi, appena rientrato da Los Angeles, racconterà le emozioni vissute in questi giorni ad Hollywood per l’assegnazione della prestigiosa “stella”, che gli è stata dedicata sulla celebre Walk of Fame. Grande attesa per ...

