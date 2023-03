Domande all’Agenzia delle Entrate? Sì, ma a pagamento. L’idea del governo per ridurre ricorsi e richieste di chiarimento (Di domenica 12 marzo 2023) Un «contributo a pagamento» per chiunque chieda informazioni all’Agenzia delle Entrate su cartelle e contestazioni fiscali. È una delle novità che sarà inserita nella legge delega sulla riforma fiscale, secondo quanto riportano diversi quotidiani tra cui Italia Oggi, che riferiscono che la nuova norma dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei ministri la prossima settimana. L’articolo 4 della legge delega prevede infatti di «subordinare l’ammissibilità degli interpelli al versamento di un contributo», che dovrebbe variare in base a due fattori: la tipologia del contribuente e la tipologia della domanda. Non è ancora chiaro se la nuova tassa finirà effettivamente nella versione finale del documento. L’obiettivo però sembra chiaro: disincentivare la pioggia di ricorsi e ... Leggi su open.online (Di domenica 12 marzo 2023) Un «contributo a» per chiunque chieda informazionisu cartelle e contestazioni fiscali. È unanovità che sarà inserita nella legge delega sulla riforma fiscale, secondo quanto riportano diversi quotidiani tra cui Italia Oggi, che riferiscono che la nuova norma dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei ministri la prossima settimana. L’articolo 4 della legge delega prevede infatti di «subordinare l’ammissibilità degli interpelli al versamento di un contributo», che dovrebbe variare in base a due fattori: la tipologia del contribuente e la tipologia della domanda. Non è ancora chiaro se la nuova tassa finirà effettivamente nella versione finale del documento. L’obiettivo però sembra chiaro: disincentivare la pioggia die ...

Tra questi, il governo starebbe pensando di limitare la possibilità di presentare interpelli all'Agenzia delle Entrate solo per quei casi in cui non è possibile richiedere risposte tramite i servizi ...