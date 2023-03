Dodicenne accoltellato, il consigliere Esposito: “Notti di alcol a minori a Napoli. Ora più repressione” (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn ulteriore salto di qualità, per la violenza giovanile a Napoli, con un 12enne accoltellato da un coetaneo in centro ieri sera. All’ennesimo allarme, c’è chi risponde con l’appello ad alzare il livello della sfida. E a farsi da parte, qualora si resti scettici sulle possibilità di invertire la rotta. A lanciarli è il consigliere comunale Gennaro Esposito (gruppo Manfredi Sindaco), presidente della commissione Sport, Impiantistica Sportiva e Politiche Giovanili. “Ieri sera – scrive Esposito sui social – sono stato in compagnia della Troupe del TG3, con l’ottimo Gianni Occhiello, per girare un servizio sulle Notti napoletane; ciò che abbiamo documentato è allucinante”. Ad esempio, “ai Quartieri Spagnoli c’erano tantissimi minorenni che – denuncia il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn ulteriore salto di qualità, per la violenza giovanile a, con un 12enneda un coetaneo in centro ieri sera. All’ennesimo allarme, c’è chi risponde con l’appello ad alzare il livello della sfida. E a farsi da parte, qualora si resti scettici sulle possibilità di invertire la rotta. A lanciarli è ilcomunale Gennaro(gruppo Manfredi Sindaco), presidente della commissione Sport, Impiantistica Sportiva e Politiche Giovanili. “Ieri sera – scrivesui social – sono stato in compagnia della Troupe del TG3, con l’ottimo Gianni Occhiello, per girare un servizio sullenapoletane; ciò che abbiamo documentato è allucinante”. Ad esempio, “ai Quartieri Spagnoli c’erano tantissimi minorenni che – denuncia il ...

