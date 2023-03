Dl migranti, dalla stretta sugli scafisti al reato di strage in mare: le novità (Di domenica 12 marzo 2023) Nei 12 articoli del testo, licenziato dal Consiglio dei ministri e già pubblicato in Gazzetta ufficiale, è presente una generale stretta su tutti i punti in materia di migrazione: dall’inasprimento delle pene per chi organizza e conduce i viaggi irregolari di persone verso l’Italia, alla stretta in materia di protezione speciale Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 marzo 2023) Nei 12 articoli del testo, licenziato dal Consiglio dei ministri e già pubblicato in Gazzetta ufficiale, è presente una generalesu tutti i punti in materia di migrazione: dall’inasprimento delle pene per chi organizza e conduce i viaggi irregolari di persone verso l’Italia, allain materia di protezione speciale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : S.O.S. da un barcone con 47 migranti alla deriva dalla Libia: “Le onde sono spaventose”, ma Roma chiama la guardia… - localteamtv : Peschereccio in pessime condizioni soccorso dalla Guardia Costiera: a bordo 500 migranti, lo sbarco a Crotone… - Agenzia_Ansa : Sono iniziate le operazioni di sbarco sul molo di ponente del porto di Reggio Calabria. Dalla nave Diciotti della G… - BiagioLEVRINI : RT @SkyTG24: Dl migranti, dalla stretta sugli scafisti al reato di strage in mare: le novità - SkyTG24 : Dl migranti, dalla stretta sugli scafisti al reato di strage in mare: le novità -